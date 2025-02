JUHTKIRI Energeetiline peataolek

Samas ei saaks öelda, nagu ei otsitaks väljaspool valitsust alternatiive. Esmalt on Eesti Energia praegune juht Andrus Durejko öelnud, et kui hoitaks käigus praegused põlevkivijaamad, jõuaks hind Soome tasemele. See oleks olnud mõistlik plaan uute lahenduste leidmiseni, seda enam, et uus Eestis arendatud põlevkivienergeetika tehnoloogia on vähem saastav. Selleks oleks tulnud aga hakata taotlema Euroopa Komisjonilt luba, mis pole lihtne, kuid on võimalik.