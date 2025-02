FARIŠTAMO ELLER Kehra kogukonnametsa lugu näitab selgelt, et kehtiv seadus töötab inimeste vastu

Kehras kodumetsaga toimunu valguses meenutab keskkonnaühendus, et kogukonnametsad on vaja majandusmetsade uuendusraiete arvestuslangi arvestusest välja võtta. On vaja teha põhimõtteline otsus, et kogukonnametsad ei ole metsad, kus arvestatakse eelkõige puidu tagavara ja tihumeetreid, vaid just metsade mittepuidulisi hüvesid ja väärtuseid.