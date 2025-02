AVALIK PÖÖRDUMINE Lastest on saanud riigi suurim kokkuhoiu koht

Ilmselgelt ei vaja me selleks uuringut, et teada - terved ja toetatud lapsed kasvavad üksnes turvalistes ja tervetes peredes. Soovides jätta kõikidele lastele alles nende trennid ja huviringid, loobuvad vanemad ise pea kõigest - treeningtegevustest vaimse tervise teenusteni. Üks ema väljendab oma tundeid nii: «Tõusnud maksude ja täiendavate maksude all elades on selline tunne nagu aeglaselt poodaks inimkonda üles. Vähemalt meil siin. Raske on, eluisu pole... aga kuidas lastele seda seletada..?»​ Riik ei saa jääda enam lihtsalt pealtvaatajaks lastes sel eskaleeruda allakäiguspiraali viimse keermeni.

Mida on vaja? Strateegilist muutust. Mida me ootame? Sekkumist. Kutsume parlamenti üles pidama avatud ja konstruktiivset diskussiooni, mida teha, et seda olukorda muuta, sest nii see lihtsalt jätkuda ei saa. Päeva lõpuks oleme me kõik üks, Narva piirist Sõrve sääreni, ja me peame alati silmas pidama, et me ei võitle kunagi üksteise vastu, vaid üksnes teineteise eest.

Lastega pere vajab oma riiki täna rohkem kui eales varem ning alustagem olulisimast - taastame peredele võimaluse rakendada oma teenitavalt tulult lastega seonduvaid maksusoodustusi, mida pered kasutavad niikuinii lastega seonduvate kulude katmiseks ning millega suunatakse raha tagasi majandusse. Ühtlasi näitame me sellega, et me hoolime, me väärtustame lapsevanemate panust ja me saame nende väljakutsetest aru. See on tegelikult vähim, mida riik saab oma kodanikule tagasi anda. Täiendavalt - näeme lastega peredele ette automaksu erisoodustused, mis võtab arvesse nende möödapääsmatut vajadust sõiduauto omamisele ning tagab laste elementaarse vajaduse mõistlikule elukorraldusele.

Nagu presidentki sõnas, ärme pane ära, võitle maailmavaate ega isiklike ambitsioonide pärast - näitame viimaks ometi päriselt, et me suudame olla üks ka kõige heitlikumatel aegadel.