AHTI KALLIKORM Kus olid Eesti silmad? Euroopa hakkab paberkotiga tanki vastu minema

Arvestades tõsiasja, et Euroopa Liidus on kokku ligi 450 miljonit inimest ning majandus, mis mahult moodustab kuuendiku kogu maailma majandusest, võiksime me olla väga võimsad. Ent kahjuks tegeleb Euroopa Liit endiselt kõige muuga, sealhulgas sõditakse vaenlaste ja sabotööride asemel…kilekottidega.

Nimelt hakkas äsja ehk 11. veebruaril kehtima Euroopa Liidu uus pakendi- ja pakendijäätme määrus (The Packaging and Packaging Waste Regulation ehk PPWR), mille kohaselt võetakse näiteks selline eesmärk, et 2025. aasta lõpuks Euroopa Liidu kodanik ei kasutaks rohkem kui 40 kilekotti aastas (seega alla ühe kilekoti nädalas). Samuti tuleb keelustada kergplastist kõrred ja toidupakendid – näiteks alla 1,5 kg kaaluvate puu- ja köögiviljade koht ei ole enam kilekotis. Lõpptulemusega peaksime olema aastal 2030 olukorras, kus kõik pakendid on taaskasutatavad. Enamus määrusest jõustub augustis 2026.