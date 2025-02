Eero Vasar, Jaan Aru Ajuteaduse ja tehisaru sünergia

Ajuteadus ja tehisaru on valdkonnad, mis näivad esmapilgul olevat justkui erinevatest maailmadest: üks uurib elavat ja bioloogilist aju, teine püüab luua digitaalseid süsteeme, mis matkiksid (või ületaksid) inimmõtlemist. Tegelikkuses aga toetuvad need kaks valdkonda üksteisele juba aastakümneid. Ajuteaduse avastused on teinud võimalikuks aina tõhusamad tehisintellekti mudelid, samas kui tehisaru meetodid on toonud ajuteadlastele uusi võimalusi ajuandmete analüüsimiseks, mustrite avastamiseks ja aju keerukuse paremaks mõistmiseks.