AIMAR VENTSEL Venelased teavad tegelikult väga hästi, mis mulli sees nad elavad

Muidugi on inforuum Venemaal riigi kontrolli all ja võimaluse korral riik seda kontrolli ka suurendab. Teatud mõttes võib väita, et Venemaa elanikud on internetirahvas ja seda juba ammu. Johtuvalt sellest, et suur osa Vene Föderatsiooni elanikest elab suurel territooriumil, on Venemaal juba ammu välja kujunenud olukord, kus oluline osa inimeste tarbitavast informatsioonist levib internetis, eriti WhatsAppi gruppides ja Telegramis. Viimane on venekeelses inforuumis üldse juhtiv platvorm.