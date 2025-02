RAINER SAKS Kas Venemaad tabas valgustus ja enam ei tahetagi Ukraina alasid endale?

Kõneletakse, et Ukrainaga sõja tulemusel ei ole tähtis mitte uusi territooriume juurde saada, vaid kindlustada Venemaa riiklust lääneriikide vastu. Näis, kas see infovoog kogub tuure, või jääb juhuslikuks. Võimalik, et soovitakse testida reaktsioone sotsiaalmeedias võimalusele, kui Venemaa peab loovutama territooriume Ukrainas, mida hetkel kontrollitakse.