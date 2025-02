AK FOOKUS Lääne targutamine: kui üleolev lääs usub Venemaad, mitte meid

Rõõmujoovastuses, et olime 1991. aastal pääsenud Vene võimu alt ning liitumas vaba maailmaga, ei pannud me Eestis esialgu tähelegi, kui läbi imbunud olid lääne riigid ja eriti rahvusvahelised organisatsioonid Vene mõjust, mis kestab tänini, kui Venemaa on paljastanud kõik oma kaardid, peab avalikku verist sõda Ukraina ning hübriidsõda lääneriikide vastu.