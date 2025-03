Vahur Laiapea Haige mesilaspere. Haudmemädanik või varroatoos?

Me hoiame nõnda ühte kui heitunud mesilaspere, kirjutab Paul-Eerik Rummo oma 1964. aastal loodud lummavas luuletuses. 1964. aastal ning tükk aega enne ja peale seda me hoidsimegi ühte. Meie ja nemad. Kusagil ei olnud kirjas, kes on meie ja kes nemad, aga kõik teadsid, said aru, kes kuuluvad meie meiesse ja kes nende meiesse.