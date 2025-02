JUHTKIRI Kallas Ameerika mägedel

Juhtunus tuleb näha Donald Trumpi suhtumist Kaja Kallasesse, on arvanud mõned kriitilised vaatlejad Eestis. See seisukoht on aga ekslik. Ehkki Ameerika diplomaatias tehakse alati põhjalikke memosid, ei tohiks praeguses kontekstis Kallase isikut üle tähtsustada. Kallase Ameerika mägedel üles-alla loksutamises tuleks näha pigem Trumpi ja tema administratsiooni negatiivset suhtumist Euroopa Liitu.

Samal päeval ütles Donald Trump oma esimesel kabinetiistungil, mis möödus suuresti tema ja Elon Muski monoloogi tähe all, et «Euroopa Liit on loodud USA tüssamiseks», ning ta lubas kehtestada ühendusele 25-protsendilised tollitariifid Ameerika kaupade kaitseks.

Lisame siia tähelepaneku, et Trump on kohtunud järjest Poola välisministri ja presidendiga, Prantsusmaa presidendiga ning Suurbritannia peaministriga. Tõenäoliselt kohtub temaga peagi ka Saksamaa valimiste võitja Friedrich Merz. See rida kõneleb sellest, et Trump eelistab asju ajada kahepoolselt, suurte ja tema silmis oluliste riikidega, soovimata suhelda Euroopa katusorganisatsiooniga.

Siin on Eesti välispoliitika jaoks mõttekoht. Jättes kõrvale ideed meie muldmetallide või Piirissaare Ameerikale müümisest, tuleb pidada õigeks ja tulevikus oluliseks otsesidemete arendamist Suurbritannia ja Poolaga ning regionaalset Balti- ja Põhjamaade koostööd.

Eesti – nagu ka paljud teised väiksemad Euroopa riigid – saab end suuremaks teha Euroopa Liidu abil.