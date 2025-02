Kummati tundub praegu, et kommunismist sitkemaks konkurendiks osutus liberaalse demokraatia teine suurkonkurent – fašism. On ju Vladimir Putini Venemaa täieliselt fašistlik, kui ses udupilveks lätsutatud sõnas vähegi määratlevamaid laike leida. Fašismi tunnuseid leitakse ka praeguses USAs, näiteks juhi- ja jõukultus. Ometi on viimasele vastandumine saamas saatuslikuks ka liberalismile selle sõna heas ja varasemas tähenduses. Liberaalsus ei jää samuti jõuta ellu, vastupidi, jõud on eluvõimelise liberaalsuse vältimatu nõue. Nii võib isegi kujundlikult öelda, et liberaalsus pole fašismi vastand, vaid selle enesepiirangutega täiustatud versioon.