Kuigi enamik kuulajaid oli 7.–9. klasside õpilased, tundus mulle, et nad teavad oma olulisust Eesti iseseisvuse säilimisel. Sõja ajal on Eesti noorte armastus Eesti vastu olulisem kui militaarressursid Eestis ja Euroopa Liidu riikides. Kui Eesti noored armastavad Eestit piisavalt sügavalt, tähendab see, et sõdurid tunnevad oma laste toetust. Ja armastus Eesti vastu on ka rahva kaitsetahe. Võit on Eesti rahva valik, ja selline valik saab muuta saatust.