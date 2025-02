ERKKI BAHOVSKI Valge Maja ajaloomoonutustega on keerulisem võidelda kui Nõukogude omadega

Nõukaajal ja ka pärast seda pidi Eesti hakkama saama Nõukogude Liidu / Venemaa ajaloomoonutustega. Teate isegi: MRP salaprotokolle polnud algul olemas ja kui need välja tulid, siis selgus, et need olid vajalikud Nõukogude Liidu läänepiiri tugevdamiseks; 1940. aastal astus Eesti Nõukogude Liitu vabatahtlikult ja tolle aasta suvel peetud riigikogu volikogu valimised olid vabad ja õiglased; metsavennad olid bandiidid. Sealt edasi veel: Eesti õitses tänu Nõukogude Liidu panusele, millega ehitati üles pärast sõda Nõukogude liiduvabariik. Ja USA olevat lubanud Nõukogude Liidule, et NATO itta ei laiene ja seega on NATO idalaienemine illegitiimne.