Eestis oli eelmise kümnendi elektri tarbimine suhteliselt stabiilne, jäädes vahemikku 8–9 TWh aastas. Seega on kliima- ja majandusministeeriumi 2035. aastaks ennustatav 18,5 TWh tarbimismaht tegeliku vajadusega võrreldes pea kaks korda üle dimensioneeritud. Kas seda tehakse selleks, et olla meelepärane tuuleparkide arendajatele ning põhjendada nende subsideerimist? Või on selle taga hoopiski mingid järjekordsed mahhinatsioonid ja manipulatsioonid? Igal juhul tundub, et selline meeletu energiavajaduse tõusu prognoosimine on samasugune kobarkäkk, nagu see oli meretuuleparkide 2,6 miljardi euro suuruse subsiidiumi väljakäimine peaministri poolt.