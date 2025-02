RAINER SAKS Trump üritas pärast Ukraina lepet ka Venemaa valu leevendada

Vähemalt esialgne kokkulepe maavarade lepingu osas on Ukraina ja USA vahel olemas ja võib arvata, et allkirjastamine toimub veel sellel nädalal Washingtonis. Arvestades seda, et mõlemad lepingu osapooled ei ole kõige lihtsamad inimesed, võib veel midagi muutuda ning arvestada tuleb seda, et iga leping on tegelikult olemas alles siis, kui see ka jõustatakse.