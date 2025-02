JUHTKIRI Reguleerides end surnuks

Kolmapäeval teatas Euroopa Komisjon pressiteate vahendusel, et on asunud lihtsustama ELi haldusnorme. Maakeeli: vähendama bürokraatiat. Eesmärk on vähendada eeloleva viie aasta jooksul ettevõtete üldist halduskoormust vähemalt 25 protsenti ja väikeettevõtjatel vähemalt 35 protsenti. Peale täiemahulist rakendumist peaks niimoodi iga-aastastes halduskuludes säästetama kokku ligikaudu 6,3 miljardit eurot.