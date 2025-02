Tõenäoline uus Saksamaa kantsler on valimised võitnud CDU juht Friedrich Merz.

ERAKONDADE VOX POPULI. CDU on võitnud Saksamaa valimised ning nende juht Friedrich Merz asub tõenäoliselt kantsleritoolile. Ta on lubanud tegeleda sisserändega, taaskäivitada Saksamaa tööstuse ning tugevdada Saksamaa kaitsevõimet. Mida peaks tegema Eesti, et kindlustada partnerlust Saksamaaga?