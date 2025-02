MART KULDKEPP Uus sundolukord soosib Macroni pakutud ideed

Šokk, et seni Euroopa julgeoleku ilmasambaks peetud USA pole enam valmis avalikult Venemaa agressiooni hukka mõistma, tegeleb agaralt Ukraina survestamisega (sh Vene jutupunktide abil) ning lubab endale ähvardusi oma liitlaste aadressil, on sõjahirmu uuesti lakke löönud – väljendugu see siis veelgi tugevnenud kaitsetahtes või selles, et asutakse omaette mingisuguse plaan B peale mõtlema.