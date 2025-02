RAINER SAKS Ukrainlaste uudsed droonid on sundinud venelased hobuse selga

Vene armee jaoks on tõsiseks probleemiks Ukraina kerged ründedroonid, mis suudavad liikuda juba paarikümne kilomeetri ulatuses rinde tagalas, mõned modifikatsioonid ka kaugemale. Nende kasutamine on muutunud väga keeruliseks juhtimisülesandeks, kuid tänu odavale hinnale on nende massilise kasutamisega saavutatud pidevalt kasvav mõju Vene armee rindepiirkonna logistikale. Taoliste droonidega on juba mõttekas rünnata ka üksikuid väikesõidukeid ja ka üksi liikuvaid vastase sõdureid.