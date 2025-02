KOHALIKUD RÄÄGIVAD Kehra kogukond tunneb, et sai petta: «nii igaks juhuks» raiuski RMK kõik kuused lihtsalt maha

Kehra terviseradade metsa majandamise plaanis leppisid kogukonna esindajad, omavalitsus ja RMK kokku 2022. aastal. Allkirjastati dokument, mille järgi selle metsa kvartali AN168 eraldist nr 1 ei lageraiuta, sest see on oluline looduslik puhver ja niigi minimaalne müratõke väga tiheda liiklusega raudtee ja elumajade vahel. Lepiti kokku, et eraldiselt viiakse välja üraski kahjustatud kuused, mida ka 2023. aastal tehti.