Kagu–Eesti piirialadel, Misso lähedal Siksälä kalmetel tehtud arheoloogiliste kaevamistega on avastatud märke kadunud etnosest, kes elas selles piirkonnas 13. kuni 16. sajandil. Võrumaal ega ka mujal Eestis, ei pandud pärast maa vallutust ja ristiusustamist lahkunutele enam kaasa relvi ega suuremaid tarbeasju. Siksäläs seevastu maeti mehi kuni 15. sajandini relvadega. Panusteks on kirved, odad ja pronksnaastudega mõõgavööd. Julgemad hüpoteesid räägivad rahvakillust, kelle ülesandeks oli Eestimaad kaitsta idast tulevate ohtude eest.

Tänane Kagu-Eesti on hõre ja rahvastik vananeb. See on probleem, millest räägitakse juba aastaid. Väljaränne on suur ja noori jääb väheks. See pole mitte ainult sotsiaalne ja majanduslik probleem, vaid ka julgeolekurisk.