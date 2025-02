DAURI KIVIPUUR President Karise kõne oli üleskutse uuele mõtteviisile

Kõnes tõstatas president mitmeid olulisi teemasid. Esiteks, julgeolek, mis on praeguses geopoliitilises olukorras eriti tähtis. President rõhutas vajadust investeerida riigikaitsesse rohkem, nii rahaliselt kui ka sisuliselt, ning kutsus üles mõtestama julgeolekut laiemalt. Ta rõhutas, et Ukraina toetamine on oluline ning et Euroopa peab olema tugev, vajadusel ka ilma USAta. Samuti rõhutas ta sisemise rahu ja usalduse tähtsust riigi vastu, hoiatades samas liigsete piirangute eest, mis võivad õõnestada õigusriiki. Energiajulgeolek on samuti oluline teema, mille osas kutsus president üles selgusele ja teaduspõhistele otsustele. See aus hinnang olukorrale on oluline, et mõista probleemide tõsidust ja vajadust muutuste järele.