TOOMAS KIHO Arvasime, et olime juba näinud uut ajaloo lõppu, aga seegi oli vale

Kolm aastat on Ukraina suur sõda kestnud ja niisama palju on meil olnud aega harjuda mõttega, et maailm on muutunud. Oleme pidanud hakkama mõistma, et ajaloo lõpp jäi ära ja tuleb tagasi pöörduda «vana hea» maailmakorra juurde, kirjutab Akadeemia peatoimetaja Toomas Kiho.