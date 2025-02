USA põhjendas oma käitumist küll taktikalise sooviga vahendada rahuläbirääkimisi Venemaa ja Ukraina vahel, kuid tegemist on ikkagi sügavalt põhimõttelise hääletuskäitumise muutumisega ÜROs, mis pealegi lõppes kaotusega. Küsimus ei ole ainult selles, et USA loobus suuresti kaitsmast oma seniseid põhimõtteid. ÜROs toimunu näitas USA globaalse mõju kahanemist. USA juhid ei taipa vist senini, et nende põhimõttelage käitumine jätab nad lõpuks üksi ning USA juhid ei näi ühtlasi aru saavat, mis tagajärjed sellel võivad olla.