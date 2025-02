JAANUS KARILAID Paraku ainult pool presidendi sõnumist on õige

Paraku ainult pool presidendi sõnumist on õige: rahvusvaheline üldsus tõesti ootab, aga hoopis, et me ei taanduks Vene maailma ees. Venemaal elavatest Vene kodanikest 87 protsenti toetab Putinit. Tõeline Vene kodanikust Eesti patrioot mõistab seda põhiseaduse muutmise vajalikkust ja ka meie ei lase looritatud pilgul mesijuttu uskuma jääda, et «meie siin mõistame tegelikult Kremli hukka».

Ukraina sõda eeldab just kiiremat tegutsemist – sel teemal oleme juba pikalt jutustanud. Väikeriigi eelis on kiirus ja reageerimisvõime. Sõda Ukrainas on kestnud üle kolme aasta, ca 20 protsenti territooriumist on agressorriigi kontrolli all. USA kaupleb, aitab ja Euroopa on mõistnud lõpuks, et kaotatud aeg on kõige kallim. Ärne meie seda aega raiska!