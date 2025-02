JANEK MÄGGI President Karise kõne oli nii korralik, et ta valmistub vist teiseks ametiajaks

Presidendi kõne formaat on aastatega nii sisse võitatud, et üllatada on raske. Kindel struktuur, püüd hinnata kõige olulisemaid päevakajalisi sündmusi, piduliku meeleolu loomine ka ajal, kui hulk inimesi tahaks nutta või juukseid peast kakkuda.

Karis on olnud juba piisavalt kaua president, et tema järjekordse kõne kohta ei sobigi muud öelda kui – tuntud headuses. Kohustusliku rahva tujutõstmise järel – «Eesti on meie kodu. Siin on õige ja hea olla. Siin, parimas kohas maailmas, oleme kõige rohkem ise.» – torkas Karis siiski ka teravalt.