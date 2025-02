IMBI PAJU Presidendi sõnad panid mõtlema, et just Eesti algusaastatest saaksime tänaseks praktilist tarkust

Ta ütles, et kõigepealt me peame saama lahti vihast. Ta toonitas, et kui me ise omavahelisi suhteid omakasupuudlikult lõhume, siis lõhume oma identiteeti. «Aga Eesti-sugusel väikeriigil peab identiteet alati olema,» ütles president. Jääb vaid lisada, et infosõjauurijad teavad, et viha, kadedus, egoism, nihilism, nartsissism on infosõja tööriistad riikide lõhestamisel ja lagundamisel.