JÜRI REINVERE Hea, et president Karis ei maalinud seintele tonte, aga millestki jäi siiski puudu

Alar Karis on alati silma paistnud ettevaatlikkuse ja tasakaalukusega – tema tänavuaastane kõne väljendab kõike seda. On inimlik. Räägib eestlasele sellest, mis aastal 2025 on oluline, kommenteerib helilooja Jüri Reinvere presidendi aastapäevakõnet.