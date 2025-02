Eeldada, et rahulepingut saab saavutada nii kiiresti, on suur oletus – eriti arvestades, et konflikt ise põhineb jõustrateegial, mida diktaatorid sageli kasutavad oma rahva tähelepanu hajutamiseks. Putinil võib olla põhjust sõda jätkata lihtsalt selleks, et välisvaenlane aitaks tal leevendada rahva rahulolematust.