Kas ka teie usute, et Eestist ei sõltu midagi, et oleme rahvas ajaloo tõmbetuultes ja meil jääb vaid loota heale saatusele ning sellele, et tormituuled mööduvad, et säiliks me vabadus? See pole nii. Eesti on olnud ja jääb võitjate riigiks. Ja meie tulevik sõltub kõigepealt meist endist, kirjutab Taavi Madiberk, Skeleton Technologiesi juht.