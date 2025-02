RAUNO PÕLD Tema viimane hingetõmme oli täis seda ebameeldivat lõhna. Ta oli väärt rohkemat...

Nii veetsin palju aega tädi Virve ehedas maakodus, kus armusin kodulindudesse. Tutvusin tädi Meediga, kellel on nii ainulaadne kodu, et senimaani unistan sarnasest, rääkimata tema peetud kõnemaneerist. Oli äge Kirsimäe tädi, kelle iluaeda ma alati imetlesin ja kust said selgeks põhilised kodulillede nimetused.