ANDREI KUZITŠKIN «Me ju hoiatasime!» Venekeelsed kommentaariumid näitavad rassismi kriitilist taset

On hästi teada, et ainult ühiste eesmärkidega rahvas suudab vastata aja väljakutsetele, ületada kriise ja edukalt ellu viia arengustrateegia. Kahetsusega tuleb tõdeda, et Eesti ühiskonnas on lõhe ka 33 aastat pärast iseseisvuse taastamist. Sellise lõhe indikaatoriks on täna Eesti elanike suhtumine Venemaa agressiooni Ukraina vastu.