NÄDALA NÄGU Keith Kellogg, kas Trumpi hea politseinik Ukrainas?

Alates Müncheni konverentsist nädalavahetusel kuni kolmapäeval Kiievisse lendamiseni, sekka ka Brüsselis NATO ja ELi liidritega kohtudes on Kellogg rohkem kui nädala seisnud Trumpi rahuliku emissarina nende ees, keda too on just närvi ajanud. Kas ta on mõeldud halva mängu heaks politseinikuks või vallandatakse peagi?