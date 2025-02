Volodõmõr Zelenskõi ja Donald Trumpi kohtumine New Yorgis septembris 2024.

USA administratsiooni mitmed liikmed on esinenud korduvate avaldustega, et Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on oma emotsionaalsete väljaastumistega vihastanud välja president Trumpi, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks.