Kõigepealt on vaja tuulikuid toetada, siis tuleb veel asju toetada miljardite eest, aga ärme sellest veel räägi, sest äkki selgub, et see toetusskeem polegi vajalik ega rahva jaoks mõistlik. Ärge küsige valitsuselt ometi detaile! Ärge kiusake neid! Meil on siin ju kolme partei sobing, mille sisu on see, et fantastilise elektrihinna loosungi all kandime rahva taskust raha oma soosikute taskusse ja nimetame seda vastavalt kas «toetuseks», «äriks» või «majanduse elavdamiseks». Mis siis, et numbreid ei ole ja need, mis on, ei klapi. Kes küsimusi esitab, on vaat et putinist ja külvab kaost.