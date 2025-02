10 Ukraina sõja õppetundi Eestile

Ukraina rahva kannatused on meile andnud ettekujutuse, milline on tänapäeva sõda, aga ka arusaama, mida teha sõja ennetamiseks ja selle kahjude vähendamiseks.

2022. aasta 24. veebruaril ärkasin ma Kiievis plahvatuste peale – kogemus, mille osakssaamist minu põlvkonna eurooplasele väga vähesed uskusid. Aga oleks võinud uskuda. Ajalooprofessori Enn Tarveli juba 2007 öeldu, et küsimus pole selles, kas venelased tulevad tagasi, vaid selles, millal nad tulevad, sai Ukraina osas kinnitust. Eesti jaoks pole see seni täide läinud. Mida on meil praegusest sõjast õppida, et ei lähekski?