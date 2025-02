Nastja Pertšjonok Kes tohib olla eestlane?

On saamas tavaks, et valimiste eel tõstatatakse määratlemata kodakondsusega (ehk kodakondsuseta) inimeste küsimus. Tavaliselt selles võtmes, kas nad on või ei ole lojaalsed Eesti riigile. Ühelt poolt tekitab kahtlusi Eesti kodakondsuse puudumine, sest miks nad siis ikkagi ei taha Eesti kodanikud olla? Teiselt poolt tekitab lisaks kahtlusi rahvus – enamik neist on venelased ja kuna meie suhted Venemaaga on nii pingestatud, annab see kahtlustele vunki juurde, kirjutab Balti Uuringute Instituudi analüütik Nastja Pertšjonok.