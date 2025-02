Veiko Spolitis Kas Lätis tuleb valitsusremont enne KOVi valimisi?

Nagu eelmisel aastal ennustasin, oli Läti Panga presidendi Mārtiņš Kazāksi teekond teisele ametiajale konarlik. Kohalike omavalitsuste valimiskampaania on alanud ja lahkarvamused valitsuses on saanud ilmsiks sellise tasemeni, et juba arutatakse võimalikke ministrite vahetust. Läti animafilmi «Flow» («Vooluga kaasa») võidukäik jätkub ja elektrisüsteemide sünkroniseerimine Kesk-Euroopa elektrivõrguga möödus sujuvalt, kuigi Latgales oli tunda Kremli infooperatsioonide mõju. Ettevalmistust valimisteks on tunda pidevates sotsioloogilistes uurimustes, mis näitavad valijate valikuid enne valimisi. On mõningaid üllatusi, kuid üldises pildis Läti poliitiline maastik ei ole muutunud, sest 29 protsenti valijaist vastavad juba kolmkümmend aastat oma eelistuste kohta, et nad ei tea, keda valida. Lätist annab ülevaate politoloog Veiko Spolitis.