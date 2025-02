Sotsiaalministeeriumi ametnikud ja küllap muudki on aga meie nõrkadele poliitikutele õpetanud, et nüüd on maailm muutunud. Perekond ei ole enam tähtis. Toetada ja ka kultuuriliselt kõrgeimale kohale tuleb tõsta hoopis üksindus – see on ideaal.

Foto: Ants Liigus