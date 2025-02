JUHTKIRI Määrame ise oma tuleviku

Lugeda saab ka seda, kuidas 2. diviisi ülem kindralmajor Ernst Põdder rõõmustab, et «laialiste hulkade ükskõiksus on liikuma pandud», sest «kaitsevägi üksi, ilma terve rahva abi ja toetuseta ei oleks küllalt tugev».

See kõlab väga tänapäevaselt. Eelmisel nädalal toimunud Postimehe arvamusliidrite lõunal ütles Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi põhimõtteliselt sedasama – kuid siiski ühe olulise erandiga. Meie «laialised hulgad» ei ole veel liikuma hakanud, et jõuda sinna, kuhu me jõudma peame, ja nimelt: «Kui kogu rahvas hakkab kaitsma oma vabadust, siis on seda juba väga palju.»