Sass Henno on andnud meile just näitliku õppetunni , kui kerge on noore inimesega manipuleerida. Karisma ja täpselt kaalutud tagasiside sobival hetkel juhib noore inimese justkui Sokratese targal toel äratundmisele, milline samm järgmisena astuda.

Just niimoodi, sokraatiliselt suhtleb tehisaru ka inimesega. Haridusuuendajad näevad siin enneolematut võimalust. 18. veebruaril allkirjastasid Eesti ja Soome haridusminister ühisavalduse tehisarust hariduses. Nad ütlevad, et seisame lootusrikka tuleviku lävel, «mis sunnib meid ümber mõtestama haridust – viisi, kuidas me õpime, kuidas me õpetame, millised on meie ootused haridusele, ja kuidas haridus on korraldatud». Ja et kõrgelt digitaliseeritud ühiskondadena on Eesti ning Soome suurepärane katselapp, kus integreerida moodsad tehnoloogiad õppeprotsessi nii efektiivselt kui ka eetiliselt. Mistarvis haridusministrid tõotavad parendada õpetajakoolitust.