Jaak Vilo Eesti vajab tehisaru arendamiseks riiklikku programmi

Ükski teaduse saavutustest pole jõudnud inimkonnale kättesaadavaks nii laialdaselt ja korraga kui küsimustele vastav ning pilte, muusikat ja videot loov tehisaru. Esmane hämming on asendumas pragmaatilise tõdemusega, et toimumas on midagi väga olulist, isegi kui me päris kõike veel tajuda ei suuda. Tehisaru avab üha uusi võimalusi majanduse ja inimarengu jaoks ning muutub hädavajalikuks riigikaitses. Kõik riigid otsivad oma tugevusi ja nišše, kuidas olla võitjate poolel. Eestil on võimalus kas jääda maha, joosta kaasa või panna käiku oma tugevused ning pöörata tehisaru oma uueks konkurentsieeliseks.