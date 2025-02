Regionaal- ja põllumajandusministeerium on algatanud eelnõu, mis seab uued nõuded pakendamata toidu ja annetatava toidu märgistamisele. Kuigi eesmärgiks on tarbijate parem teavitamine ja läbipaistvuse suurendamine, tekib küsimus, kas need muudatused tegelikult aitavad kedagi peale ametnike, kes saavad võimaluse nende täitmist kontrollima hakata. Regulatsioon võib küll tunduda hea algatusena paberil, kuid praktikas tähendab see ettevõtjatele lisakulutusi ja suuremat bürokraatiat, mis ei too kaasa märkimisväärset kasu tarbijatele ega toiduannetusi ootavatele abivajajatele.