RAINER SAKS Trump on kaotanud enesevalitsuse

Praegu näib, et USA president ei taipa, et Ukraina kaasus erineb täielikult Lähis-Ida kaasusest ning tema avalikud Ukraina presidendi süüdistamised ei kiirenda rahuprotsessi vaid ta ise lammutab selle algeid ning vähendab oma võimalusi midagi saavutada. USA presidendi eriesindaja on kogu toimuva foonil hoidnud oma visiidi käigus Kiievisse vaikust. Euroopale on avanenud väga suur võimalus jõuliselt mängu tulla, kui seda hetke osatakse kuidagi ära kasutada.