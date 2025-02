JUHTKIRI Bürokraatia- ja põllumajandusministeerium

Minister Piret Hartman (SDE) väidab Postimehele saadetud arvamusloos, et viimase algatuse eesmärk on toetada kohalikku toitu, mida on lubatud ka koalitsioonileppes.

Paratamatult meenub üks teine ilukirjanduslik näide tuletõrjujast, kes süütas tulekahjusid, et neid siis meeskonnaga kangelaslikult kustutama sõita.

Võib eeldada, et näiteks munade hinda ootab kanade puuris pidamise keelu tõttu märkimisväärne tõus, sest tootjad peavad tegema kulutusi, mida teiste Euroopa Liidu maade konkurendid tegema ei pea (nimetatud keeld ei ole ELi kohustus). Sealiha ja linnuliha omavarustatus Eestis on kõvasti alla turu mahu, mida ei saa imeks panna, sest hinnatõusu tingimustes on tarbijate jaoks päritolu olnud tähtsuselt neljandal-viiendal kohal, esimesena vaadatakse ikka kanakoiva maksumust.

Ja mis on ministeeriumi lahendus? Käia välja idee, et mõnedel toiduainetel võiks riik vähendada käibemaksumäära või et söögikohad peavad näitama liha päritolu.

Inimesi ei ole mõtet pidada rumalaks; kõik saavad aru, et hinnatõusu peamiseks põhjuseks on maksutõusud ja energiahinnad – teisisõnu valitsuspoliitika. Võib isegi mõista rahandusministri meelepaha, kui sedasama valitsuspoliitikat toetanud sotsid on nüüd silmakirjalikult asunud maksuerisusi taotlema.

Tootjat ja seega ka tarbijat aitavad kõige enam bürokraatia vähendamine, lihtne maksusüsteem ja konkurentsivõimelised energiahinnad.