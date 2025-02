USA on meie suurim liitlane ja julgeolekugarant ning meie fookus peab olema selge: kaitsta ja tugevdada seda suhet. Need, kes pühenduvad Trumpi uue administratsiooni kritiseerimisele, ei panusta Eesti julgeoleku kindlustamisse, vaid elavad välja oma isiklikke pettumusi. See õõnestab meie julgeolekut ja on meeltmööda nii Kremli propagandamasinale kui ka neile, kes soovivad Eestis säilitada Venemaa mõju.