GARRI RAAGMAA Mis värvi on maakohtade majandus?

Väga kenasti võttis saate kokku asekantsler Sigrid Soomlais: «Kui me ei hakka tegelema töökohtade ja ettevõtlusega, siis meil ei ole neid avalikke teenuseid kellegi varsti enam pakkuda teatud piirkondades.» See on sõnum ennekõike omavalitsustele. Et valimiseelses lindilõikamistuhinas ei kaoks fookusest töökohtade loomine. Nõus saab olla ka ökonomist Kaspar Ojaga, et maaettevõtlusele otse pealemaksmine olukorda ei paranda.