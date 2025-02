TUNNE KELAM Lahendused keerulistele probleemidele algavad inimväärikusest

Vana süsteemi rutiinne jätkumine on küsimärgi all. Üheks näitajaks on seniste institutsioonide usalduse langus, nende sisemine polariseerumine ja kasvav teovõimetus. ÜRO Julgeolekunõukogu – maailma rahu ja õiguskorra eest vastutav tähtsaim institutsioon – on ummikseisus, kuna üks selle alalistest liikmetest rikub juba kolme aasta vältel jultunult kõiki ÜRO põhimõtteid, samal ajal kui teine alaline liige, toetades sisuliselt agressorit, valmistub ise agressiooniks Ida-Aasias.