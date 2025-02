Eurostati hiljuti avaldatud andmed näitavad, et riikide panus teadus- ja arendustegevustesse (TA) on viimase kümne aastaga kasvanud poole võrra. Eriti rõõmustav oli näha, et 2023. aastal oli Eesti avaliku sektori TA tegevuste investeeringute maht osakaaluna SKP-st Euroopa Liidus teisel kohal pärast Saksamaad. Riikide prioriteete iseloomustav võrdlus näitab, et peame riigina innovatsiooni ja teadusmahukuse kasvatamist oluliseks. Paistame selle poolest lausa silma.