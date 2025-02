RAINER SAKS Venemaa on saavutanud ühe selge võidu

Esialgu on kokkulepitust teada, et hakatakse paralleelselt tööle kahepoolseid suhteid puudutavate probleemidega ning eraldi Venemaa Ukraina vastase agressiooni lõpetamise teemal ehk rahuläbirääkimisi ette valmistama. USA viitas oma teates, et Ukraina sõja eduka lõpetamise korral, ollakse valmis kõnelema vastastikusest majanduslikust koostööst ja investeeringutest.

Venemaa on saavutanud ühe selge võidu ja väljumas isolatsioonist ning kaotamas vastutust põhjuseta sõja algatamise ehk agressiooni eest. Samas teatas USA riigisekretär, et ees ootavad väga keerulised läbirääkimised mitmel tasandil ning järgmisel etapil alustab USA kõnelusi Ukrainaga. Lisaks presenteeris riigisekretär ka oma visiooni, kuidas USA ja Venemaa vahelist läbirääkimiste protsessi võiks üles ehitada. Lühidalt kokku võttes viitab USA riigisekretär, et protsess on väga pikk ja keeruline ning võib ka täielikult ebaõnnestuda. Praegu näib, et USA üritab Venemaad maksimaalselt motiveerida läbirääkimiste protsessi sisenema.